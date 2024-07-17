Медведев: киевскому режиму можно было свернуть шею еще 20 лет назад

Киевскому режиму можно было «свернуть шею» еще в нулевые годы, но подобные конфликты требуют экономической и военной мощи. Об этом зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью сайту aif.ru .

Политик порассуждал над вопросом, не стоило ли начать спецоперацию на Украине раньше. По его словам, однозначного ответа нет.

« С одной стороны, киевскому режиму можно было свернуть шею еще в нулевые, отстранив от власти продажных политиков и повесив на майдане наиболее одиозных нацистов. С другой стороны, такие конфликты требуют накопления экономической и военной мощи», — сказал он.

Медведев добавил, что в России долго терпели в надежде, что имеют дело «не с циничными врагами», а с недружественными оппонентами. При этом была надежда найти компромисс и в спорных вопросах.

Политик также напомнил о развертывании военной инфраструктуры НАТО в непосредственной близости от России и притеснении наших соотечественников в Прибалтике. В итоге, после «антикрымской и антидонбасской истерии пришлось перейти к военному ответу в рамках спецоперации», резюмировал зампред Совбеза.

Ранее Медведев заявил, что Россия должна добиться исчезновения Украины или НАТО.