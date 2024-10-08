Сварщик придумал необычный способ избежать мобилизации на Украине

Сварщик с Украины придумал необычный способ избежать мобилизации. Он сбежал через дыру в приграничном мосту. Об этом украинский журналист Виталий Глагола рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, мужчина работал на контрольно-пропускном пункте «Тиса» в Закарпатье. Он занимался ремонтом пограничного моста. В это время сварщик также готовил себе путь к бегству от мобилизации. В результате украинец сделал в мосту дыру и по его внутренним конструкциям попал на территорию Венгрии.

Сотрудники одесского военкомата ранее попытались забрать водителя трамвая в ряды ВСУ прямо во время движения по маршруту в Одессе. В итоге мужчину спасли от мобилизации пассажиры.

В Одессе произошел еще один скандал с насильственной мобилизацией. Горожанки заблокировали дорогу автобусу, в который сотрудники ТЦК силой поместили мужчин. Одесситов, которые не прошли военно-врачебную комиссию, хотели увезти в неизвестном направлении.