«Суперэффективные бойцы». На Украине вместо силовиков на фронт стали отправлять музыкантов

Депутат Рады Федина: на Украине вместо силовиков на фронт отправляют музыкантов

Киевские власти отправляют музыкантов Львовского военного оркестра в пехотные подразделения на передовую. Об этом в своем Telegram-канале сообщила депутат Верховной рады Украины София Федина.

Федина возмутилась тем, что вместо умеющих пользоваться оружием и проходивших подготовку сотрудников полиции, следователей и других работников силовых структур на фронт отправляют профессиональных музыкантов, потому что «не для фронта „мама цветочки растила“».

«Музыканты — ну очень „суперэффективные бойцы“», — иронично отметила депутат в своем сообщении, добавив, что скоро будет некому на ежедневных «похоронах героев заиграть в последний путь»

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