Прошедшая вечером 28 февраля встреча между президентом США Дональдом Трампом и главой украинского режима в Белом доме фактически подвела черту под эпохой Владимира Зеленского. Тема отправки европейских миротворцев на Украину в дальнейшем умрет сама по себе, отметил в Telegram-канале сенатор Владимир Джабаров.

«Сумерки закончились, впереди ночь. Зеленский — все? Встреча в Белом доме фактически подвела черту под „эпохой Зеленского“», — написал политик.

Законодатель подчеркнул, что Зеленский в действительности «уже никто и звать его никак».

«Большинство европейских лидеров поддержали Зеленского. Но мы знаем цену поддержки. Не пройдет и месяца, как один за другим европейцы начнут отползать. Тема отправки на Украину европейских миротворцев умрет сама по себе. Без поддержки США европейцы не станут погибать за Украину», — добавил Джабаров.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Сийярто назвал выпады Зеленского в адрес Трампа борьбой со здравым смыслом.