Суд разрешил Тимошенко выезжать из Киева и общаться с депутатами

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко получила разрешение от Высшего антикоррупционного суда на выезд за пределы Киевской области и общение с депутатами. Заседание транслировал украинский «5 канал» .

Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило Тимошенко обвинения в подкупе депутатов Верховной рады. В ее действиях увидели попытку повлиять на результаты выборов в украинский парламент.

Помимо запрета на выезд, ВАКС определил для нее залог в размере 33,3 миллиона гривен — около 765 тысяч долларов. Все ограничения, кроме последнего, суд отменил после апелляции. Залог лидеру партии все же пришлось выплатить.

Как стало известно, деньги за Тимошенко вносили частями, и 23 января ее сторонники сумму полностью погасили.