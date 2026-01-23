За Юлию Тимошенко внесли залог

За главу украинской партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко внесли всю сумму залога. Об этом сообщил Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС).

Суд установил для Тимошенко залог в размере 33,3 миллиона гривен, что эквивалентно примерно 760 тысячам долларов.

Как уточнили украинские журналисты издания «Страна.ua», залог за Тимошенко вносили по частям.

Тимошенко обвиняют в подкупе депутатов Рады, чтобы повлиять на результаты выборов в украинский парламент. Она отвергает обвинения и считает уголовное дело политическим преследованием со стороны оппонентов перед президентскими выборами.

Высший антикоррупционный суд Украины 16 января определил для Тимошенко залог в размере 767,6 тысячи долларов. Ей также запретили выезжать за пределы Киевской области и обсуждать материалы дела с десятками депутатов Верховной рады, большинство из которых принадлежат к партии Владимира Зеленского «Слуга народа».

«Украинская правда» ранее сообщала, что сторонники Тимошенко уже внесли более трети от суммы залога.

Ранее Тимошенко на судебном заседании заявила, что ее преследуют из-за планов украинских властей в скором времени подписать мирное соглашение и устроить выборы. По ее мнению, киевский режим хочет зачистить политическое поле от всех, чьи идеологические взгляды отличаются от нынешней государственной линии.