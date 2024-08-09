Суд отправил митрополита Черкасской епархии УПЦ под ночной домашний арест

Суд на Украине решил отправить митрополита Черкасского и Каневского канонической Украинской православной церкви Феодосия Снигирева под ночной домашний арест до 6 октября. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Домашний арест будет длиться с 22:00 до шести часов утра. Также суд обязал митрополита носить электронный браслет.

«Однако его еще не надели, так как необходимо дождаться заключения врачей», — сообщил телеканал.

Несколько дней назад у митрополита случился сердечный приступ, из-за чего священнослужителю пришлось перенести сложную операцию на сердце.

В четверг, 8 августа, в Черкассах в Сосновском районном суде прошло заседание по делу Снигирева, на котором прокуратура ходатайствовала о круглосуточном домашнем аресте с использованием средств контроля.

Ранее осужденный на Украине митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан прибыл в Москвы, где его встретил патриарх Кирилл.