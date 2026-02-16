Суд отказал экс-министру энергетики Украины Галущенко в освобождении

Во время заседания представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявили, что действовали законно при задержании Галущенко и вручении ему подозрения. Они подчеркнули, что выезд за границу мог позволить ему избежать ответственности.

В ведомстве также сообщили, что после заседания обратятся к следственному судье с ходатайством об избрании меры пресечения. До этого решения Галущенко останется под стражей.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и САП предъявили экс-министру обвинения в отмывании средств и участии в преступной организации. Его задержали на границе по делу «Мидас». В НАБУ заявили, что следственные действия проводят в соответствии с законодательством и судебными санкциями.