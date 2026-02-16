Суд отказал экс-министру энергетики Украины Галущенко в освобождении

Фото: РИА «Новости»

Суд отказался освободить бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко. Об этом сообщило украинское издание Страна.ua.

Во время заседания представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявили, что действовали законно при задержании Галущенко и вручении ему подозрения. Они подчеркнули, что выезд за границу мог позволить ему избежать ответственности.

В ведомстве также сообщили, что после заседания обратятся к следственному судье с ходатайством об избрании меры пресечения. До этого решения Галущенко останется под стражей.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и САП предъявили экс-министру обвинения в отмывании средств и участии в преступной организации. Его задержали на границе по делу «Мидас». В НАБУ заявили, что следственные действия проводят в соответствии с законодательством и судебными санкциями.

