Окружной суд Гааги по иску украинской стороны арестовал долю «Газпрома» в нидерландской газодобывающей компании Wintershall Noordzee. Об этом сообщили «Ведомости» .

В украинской компании «Славутич-инвест» заявили, что хотят получить компенсацию за якобы экспроприированные земли на новых российских территориях, включая восемь участков в Мелитополе.

Убытки на Украине оценили в 439 миллионов гривен (примерно 972 миллиона рублей). Суд в Гааге установил, что российскую компанию можно считать alter ego («вторым я») государства, поэтому она несет ответственность за действия властей.

В суде представители «Газпрома» заявили, что взыскать активы юридического лица как alter ego государства можно только за счет его имущества на территории Украины, но суд не согласился с этой позицией.

«Газпром» владеет 50% в совместном предприятии Wintershall Noordzee, компания занимается поиском и добычей углеводородов.

Ранее ВСУ, атаковав Курскую область, пытались захватить важный транзитный узел газа, но нападение предотвратили российские военные.