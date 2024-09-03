Суд Гааги арестовал долю «Газпрома» в нидерландской компании Wintershall Noordzee
«Ведомости»: суд Гааги арестовал долю «Газпрома» в Wintershall Noordzee
Окружной суд Гааги по иску украинской стороны арестовал долю «Газпрома» в нидерландской газодобывающей компании Wintershall Noordzee. Об этом сообщили «Ведомости».
В украинской компании «Славутич-инвест» заявили, что хотят получить компенсацию за якобы экспроприированные земли на новых российских территориях, включая восемь участков в Мелитополе.
Убытки на Украине оценили в 439 миллионов гривен (примерно 972 миллиона рублей). Суд в Гааге установил, что российскую компанию можно считать alter ego («вторым я») государства, поэтому она несет ответственность за действия властей.
В суде представители «Газпрома» заявили, что взыскать активы юридического лица как alter ego государства можно только за счет его имущества на территории Украины, но суд не согласился с этой позицией.
«Газпром» владеет 50% в совместном предприятии Wintershall Noordzee, компания занимается поиском и добычей углеводородов.
Ранее ВСУ, атаковав Курскую область, пытались захватить важный транзитный узел газа, но нападение предотвратили российские военные.