Су-27 ВСУ разбился на Запорожском направлении

Украинский Су-27 разбился во время задания на Запорожском направлении. Об этом сообщила 39-я бригада тактической авиации ВСУ.

«При исполнении боевого задания на Су-27 погиб наш брат — летчик 39-й бригады тактической авиации майор Боровик Александр Николаевич», — заявили военные.

Пилоту было 30 лет. В Вооруженных силах Украины пообещали установить причины и обстоятельства крушения воздушного судна.

Минобороны России последний раз сообщало о сбитом украинском Су-27 в конце августа.

До этого ВС России сбили украинский Су-27 9 августа. Самолет на Запорожском направлении поразили системы противовоздушной обороны. О судьбе пилота информации не поступало.