Страшное предсказание о России сделали на Западе

При поражении Украины оборонная промышленность страны достанется России. Такое предположение высказали в материале чешского издания Forum24 .

Журналисты отметили, что у президента Украина Владимира Зеленского есть «план победы», который не обязательно, но можно воплотить.

«Но Евросоюз не разработал никакой целостной стратегии. Поэтому вероятно, что ЕС возьмется за создание оборонной промышленности, которая из-за предательства Дональда Трампа или поражения впоследствии достанется России. В итоге она воспользуется ей против Украины», — заявили они.

Авторы материалы назвали ставку ЕС на украинские оборонные мощности признанием того, что мобилизация ее промышленной базы, в отличие от российской военной экономики, сообществу не удалась.

Ранее глава немецкого оборонного холдинга Rheinmetal Армин Паппергер объявил об открытии первого завода на Украине.