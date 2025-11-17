«Страшно за страну». В Раде пришли в ужас из-за коррупционного скандала на Украине

Украинское правительство перестало контролировать ситуацию и допустило огромные хищения денег в энергетической сфере. Об этом заявил заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко на телеканале Новини.LIVE.

«Мне страшно за страну. Правительство не вмешивается и не знает, что происходит в ключевой энергокомпании в стране. Это „Энергоатом“ и „Нафтогаз“. Вы что смеетесь? Вы кого за идиотов держите?» — сказал он.

Кучеренко отметил, что пришел в ужас после ознакомления с докладом, в котором заявили о якобы незнании о коррупционных фактах в энергетике. По мнению парламентария, это полное фиаско.

Неделю назад НАБУ сообщило о проведении масштабной операции в энергетической отрасли и опубликовало снимки с изъятыми во время работы сумками, которые были заполнены иностранной валютой.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, бюро начало проводить обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в организации «Энергоатом». По данным украинских журналистов, сотрудники НАБУ еще провели обыски у бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, который, как выяснилось, уже успел покинуть территорию Украины.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсудил коррупционный скандал с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом. Немецкие власти ждут от Украины активных действий по борьбе со взятками.