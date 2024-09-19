Дубинский: Зеленского ждет переворот при отказе от выборов после перемирия

Причиной госпереворота на Украине будет не мирное урегулирование конфликта, а отказ от проведения выборов президента после него. Об этом в Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский, которого арестовали на родине по подозрению в государственной измене.

«Это не более чем страшилка Зеленского — Западу. Мол, если заставите меня пойти на мирное урегулирование — получите переворот», — сказал он.

Дубинский отметил, что жители Украины не станут противиться мирному соглашению с Россией даже при условии потери регионов. Президентские выборы в стране и решение кризиса станет для обычных украинцев шансом на спасение.

«Переворот возможен только в том случае, если Зеленский, который сделал все вопреки интересам Украины, останется у власти без выборов», — объяснил депутат, отметив, что такое терпеть не станут.

Ранее Дубинский назвал бессмысленной смену состава правительства на Украине, которую учинил Зеленский. Он отметил, что президент страны решил обновить кабинет министров для создания иллюзии перемен.