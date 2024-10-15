Европейский союз не смог убедить государства Персидского залива присоединиться к мерам, направленным против России, в преддверии саммита в Брюсселе. Это произошло из-за разногласий в позициях по вопросу украинского кризиса, сообщило издание Politico .

Встреча лидеров Европейского союза и стран Персидского залива, которая проводится впервые, направлена на то, чтобы показать сплоченность в различных областях, включая торговлю, энергетику и безопасность.

«Однако совместное заявление, распространенное в понедельник, вместо этого подчеркнуло напряженные споры между ЕС и странами Персидского залива по поводу конфликта России и Украины», — сообщили авторы материала.

Европейский союз опубликовал документ, в котором призвал государства остановить материальную поддержку России. В тексте выражено осуждение в адрес Ирана за то, что он якобы поставляет российской стороне ракеты и беспилотные летательные аппараты, которые используются в конфликте с Украиной.

Однако страны Персидского залива считают, что формулировки должны быть более нейтральными. Они предлагают призвать все стороны конфликта прекратить поставки оружия.

Ранее в МВФ оценили сроки отмены антироссийских санкций. Экс-исполнительный директор фонда Пауло Ногейра Батиста-младший засомневался, что в ближайшем будущем снимут ограничения, учитывая, что уже действуют санкции против России, которые охватывают различные сферы. По его словам, западные страны ведут враждебную политику в отношении РФ.