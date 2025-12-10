Соскин: папа римский отстранился от Зеленского на встрече в Ватикане

Папа римский Лев XIV демонстративно сохранил дистанцию от Владимира Зеленского во время их публичной встречи в Ватикане. Такое наблюдение высказал бывший помощник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, аудиенция главы киевского режима у понтифика длилась около 30 минут. После беседы они вместе вышли на балкон перед журналистами.

«Папа подальше от него встал, так что пришлось руками махать друг другу. Странная ситуация во время приема», — отметил политолог.

Соскин считает, что данный эпизод раскрывает истинное отношение европейских политиков к Зеленскому. На его взгляд, они не испытывают уважения к украинскому лидеру, несмотря на публичные заявления о поддержке.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский не имеет даже теоретических шансов на победу в президентской гонке. По его словам, конфликт окончательно «вскрыл всю гниль» нынешнего президента.