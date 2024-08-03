«Страна потерянных смыслов». В Раде раскритиковали переименование улиц на Украине

Депутат Верховной рады Максим Бужанский возмутился массовым переименованием городских улиц в Одессе, раскритиковав проводимую киевским режимом политику «деколонизации» в стране. Это превращает Украину в страну неизвестных улиц и потерянных смыслов, написал он в своем Telegram-канале .

«У наших городов вырвали наше детство. Странное чувство, едешь улицей, знакомой всю жизнь, и не знаешь, как ее зовут. Давно все поняли все, заметили, что смысла в этом нет никакого, что топчут свое, родное, личное», — написал депутат.

На Украине массово переименовывают улицы, носившие имена героев Великой Отечественной войны и знаменитых жителей Украины. Власти Одесской области решили, в частности, сменить название улицам Бабеля и Ильфа и Петрова.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер уже посоветовал одесситам, критикующим переименование улиц, покинуть город, перебравшись в Москву или Уфу.

Ранее политолог Сергей Мельничук заявил, что украинские власти так пытаются стереть историю города и сформировать у подрастающего поколения негативное мнение о России.