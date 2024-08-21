«Страдания миллионам». На Западе осудили запрет УПЦ на Украине

Запрет деятельности УПЦ не принесет украинцам ничего хорошего. Такое мнение в соцсети Х высказал норвежский профессор Гленн Дизен.

«Запрет Православной церкви принесет страдания миллионам украинцев», — отметил эксперт.

Подобная «дерусификация» служит лишь оправданием антироссийской политики киевского режима и не несет выгоды самим украинцам, отметил Дизен.

Во вторник Верховная рада в окончательном чтении приняла закон, запрещающий каноническую Украинскую православную церковь. Закон поддержали 265 депутатов, против проголосовали 29 человек. Инициативу о запрете в стране канонической УПЦ ранее выдвинул президент Владимир Зеленский.