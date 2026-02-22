Сторонники ПЦУ захватили храм в Киевской области

Сторонники раскольнической структуры «Православная церковь Украины» взломали храм в селе Счастливое под Киевом и захватили его. Об этом сообщила пресс-служба союза православных журналистов.

Активисты проникли внутрь церкви и заменили замки на дверях. Настоятель рассказал, что на месте было много полицейских, молодежи из других сел и людей в военной форме.

«Некоторым прихожанам, пытавшимся вести видеосъемку, активисты угрожали расправой», — уточнили в СПЖ.

Активисты ПЦУ в августе прошлого года провели фиктивное собрание, на котором заявили о переходе общины в их юрисдикцию.

Власти Украины продолжают устраивать гонения на УПЦ Московского патриархата. Она является самой большой общиной в республике.

Ранее американская конгрессвумен Анна Паулина Луна обратила внимание на ситуацию с захватами храмов на Украине. Она потребовала комментарий от посла в США Ольги Стефанишины.