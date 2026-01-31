Член палаты представителей Анна Паулина Луна потребовала объяснений у посла Украины в США Ольги Стефанишины после незаконного захвата храма в селе Кузьмин Хмельницкой области. Об этом она написала в соцсети X.

«Несмотря на мои предупреждения, продолжается захват церкви Рождества Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви в Кузьмине», — заявила конгрессвумен.

Она добавила, что на местных жителей влияет предприниматель Анатолий Михайлюк, подталкивая их к захвату прихода. Луна назвала его олигархом.

Конгрессвумен отметила, что будет ждать украинского посла в своем кабинете на этой неделе, где дипломат и объяснится перед американскими законодателями.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что президент США Дональд Трамп не поверил словам российского коллеги Владимира Путина о принятии на Украине законов о запрете русского языка и канонической православной церкви.