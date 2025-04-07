Статус украинских беженцев в ЕС оказался под угрозой

Euractiv: ЕС не знает, что делать с беженцами после прекращения огня на Украине

У государств Евросоюза на данный момент нет плана, как поступить с миллионами беженцев с Украины после завершения активной фазы конфликта. Об этом сообщил портал Euractiv.

В настоящее время правовой статус беженцев в ЕС определяет Директива о временной защите (TPD), однако ее действие временное и завершится с прекращением огня.

Директиву разработали еще в 2001 году, однако в полную силу документ заработал лишь после февраля 2022 года, когда началась специальная операция России на Украине. В 2024 году правительства ЕС согласились продлить действие директивы до марта 2026 года.

Документ позволяет предоставить гражданам Украины право жить, работать на территории сообщества.

Ранее посол Украины в Польше Василий Боднар предположил, что половина украинских беженцев никогда не вернется на родину даже после завершения конфликта.