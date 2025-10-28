Стармер заявил об улучшении ситуации для Украины после антироссийских санкций США
Стармер: санкции США против российской нефти улучшили ситуацию для Украины
Позитивные изменения начались на Украине на фоне санкционных мер, введенных США против российских нефтяных компаний. Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Кир Стармер в беседе с агентством Bloomberg.
«Ситуация улучшилась», — заявил он.
В агентстве подчеркнули, что глава британского правительства связывает улучшения с действиями администрации президента США Дональда Трампа. О каких именно изменениях идет речь, европейский чиновник не уточнил.
В новый пакет американских санкций против России, о котором объявили 22 октября, вошли «Роснефть», «Лукойл» и 34 их «дочки». Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, эти меры призваны оказать серьезное давление на Россию из-за ситуации вокруг Украины.
По мнению британской газеты The Guardian, новые рестрикции и поставки оружия ВСУ скорее усилят позиции России на переговорах.