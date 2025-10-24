Западным союзникам Украины стоило бы сменить свою ошибочную стратегию. Новые антироссийские санкции и поставки оружия Киеву лишь усиливают позиции России на переговорах, сообщила британская газета The Guardian .

«Не стоит ожидать, что эти дополнительные санкции положат конец конфликту в ближайшее время, если только они не будут сочетаться с более открытой позицией Запада на переговорах», — говорится в материале.

Авторы издания отметили, что это может означать более выгодную сделку России, чем предпочитаемую Западом. Ни многочисленные санкции, ни поставки современного вооружения, в частности, истребителей F-16, ни смягчение ограничений на нанесение ВСУ дальних ударов по территории России также не стали панацеей.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис назвал смешными новые антироссийские ограничения Брюсселя, добавив, что они не смогут переломить ход спецоперации.