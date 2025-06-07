Стало известно уничижительное прозвище Сырского в рядах ВСУ

Украинские военные называют главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Сырком. Об этом в Telegram-канале написала депутат Рады Марьяна Безуглая.

«Интересно, что в войсках действующего главнокомандующего ВСУ называют, как правило, Сырок», — написала она.

Безуглая также отметила, что всегда обращалась к главкому с уважением. Она могла назвать его по имени, отчеству и фамилии или использовать неформальное «сыр». Солдаты даже зовут его именно Сырком, подчеркнул депутат.

«Это, пожалуй, от какого-то чудесного творожка в шоколаде, с соблазнительным, вдохновляющим на подвиги фруктовым ароматом. Оттуда же, да?» — написала она.

Александра Сырского назначили главнокомандующим Вооруженными силами Украины в феврале 2024 года. Он сменил на этом посту Валерия Залужного.

Ранее Сырский отказался признать бегство ВСУ из Курской области. Он заявил, что украинские подразделения якобы маневрируют, чтобы сберечь личный состав.