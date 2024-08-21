Стало известно, откуда ВСУ могли запустить дроны на Москву ночью 21 августа

Подполковник Шкурлатов: БПЛА в сторону Москвы могли запустить из Курской области

Фото: РИА «Новости»

ВСУ могли запустить беспилотники в сторону Москвы из Курской области. Об этом заявил подполковник запаса Роман Шкурлатов в беседе с mk.ru.

«Сейчас ничего не мешает противнику затащить пусковые установки через пока контролируемый ими участок госграницы и совершить запуск», — заявил он.

Он отметил, что современные украинские дроны могут далеко летать. Скорее всего, беспилотники в вооружении ВСУ — это западные образцы, даже если на них написано «сделано на Украине».

Также Шкурлатов рассказал, почему атаки на Москву возобновили именно в разгар операции в Курской области.

«Противник пытается перехватить инициативу. Донбасский фронт двигается, мы наступаем, они не в силах удержать эту линию фронта», — объяснил эксперт.

По его словам, украинское руководство понимает, что даже если перебросит резервы в Донбасс, то не сможет остановить продвижение российских войск.

Ранее украинский военный Владислав заявил, что три роты 15-й бригады Национальной гвардии Украины отказались участвовать в боях под Покровском в ДНР. Солдаты столкнулись с большой недостачей личного состава, плохой связью и неразберихой с позициями.

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