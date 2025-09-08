Стало известно о массовых письмах украинок Кадырову

Женщины с Украины массово пишут обращения на имя чеченского лидера Рамзана Кадырова с просьбой помочь в поисках их сыновей, которых насильно отлавливают на улицах и отправляют на фронт. Об этом РИА «Новости» сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Мансур Солтаев.

«Авторитет Рамзана Ахматовича распространяется не только на территории республики, но и за ее пределами. Можно сказать, что по всему миру», — сказал он.

Омбудсмен уточнил, что письма приходят сотнями. В них украинки пишут о личном доверии Кадырову и признаются, что совсем не верят украинским нацистам.

«В этом направлении работу ведет депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, а также уполномоченный по правам человека в России. Он также участвует в обменном процессе», — добавил Солтаев.

Ранее Кадыров обратился к насильно мобилизованным украинцам.