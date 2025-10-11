Стало известно о конфликте главы офиса Зеленского с руководителем ГУР

Депутат Рады Безуглая сообщила о конфликте Ермака с Будановым и Федоровым

У главы офиса президента Украины Андрея Ермака конфликтные отношения с вице-премьером Михаилом Федоровым и руководителем ГУР Минобороны Кириллом Будановым. Об этом в интервью журналистке Юлии Забелиной сообщила депутат Рады Марьяна Безуглая.

По ее словам, у Ермака весьма сложный характер, и конфликтные ситуации возникают достаточно часто.

«У него есть ряд конфликтов, а у других — ряд конфликтов с ним. В частности, среди конфликтов мы можем назвать первого вице-премьера Михаила Федорова и Кирилла Буданова», — сказала Безуглая.

Украинские СМИ сообщали, что в команде Владимира Зеленского назрело серьезное противостояние между Федоровым и Ермаком. Попытка последнего подчинить себе антикоррупционные структуры сыграла злую шутку — теперь Ермака представляют как злого гения, нацеленного на авторитаризм.