Украине предсказали тихий переворот с радикальной сменой власти

Внутри команды украинского лидера назревает серьезное противостояние между главой офиса президента Андреем Ермаком, подставившим Банковую наездом на антикоррупционные ведомства (НАБУ и САП), и возглавляющим Министерство цифровой трансформации первым вице-премьером Михаилом Федоровым. Об этом сообщила украинская газета «Страна.ua» .

Авторы напомнили, что Ермак после смены правительства поставил на руководящий пост правительства Юлию Свириденко, фактически подчинив себе весь кабмин. Но провал с попыткой подчинить антикоррупционные структуры сыграл с ним злую шутку.

В западных СМИ руководителя офиса президента Украины теперь представляют в качестве «злого гения», нацеленного на установление авторитаризма. Внутренние и внешние игроки стали искать новую сильную фигуру, которую можно противопоставить Ермаку.

«Федоров — один из самых медийных украинских чиновников с довольно неплохим имиджем и отсутствием крупных скандалов», — подчеркнули авторы материала.

Они отметили, что все попытки Ермака свалить Федорова закончились неудачно. Тесное сотрудничество министра с НАБУ и САП вызвало благодарность западных партнеров, которые вместе с оппозицией готовят отставку Свириденко.

После ее ухода пост премьер-министра сразу же займет Федоров. Вместе с лидером фракции «Слуга народа» в Раде Давидом Арахамией он способен сформировать в парламенте лояльное себе большинство и еще сильнее расшатать позиции Ермака.

«Парламент и правительство де-факто выведут из-под контроля ОП. Причем формально в политическом смысле ничего не поменяется — все движения будут осуществляться как бы в рамках одной команды», — пояснили авторы.

Но этот тихий переворот изменит всю политическую систему страны, потому что Зеленскому придется договариваться с депутатами о каждом законе.

В конце августа НАБУ завело уголовное дело против компании — производителя ракет «Фламинго» Fire Point. По данным СМИ, в основу производства легли материалы Министерства цифровой трансформации с указанием стоимости сделок.