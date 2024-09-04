Стало известно, кто будет новым министром иностранных дел Украины

Арахамия: МИД Украины возглавит заместитель Кулебы Андрей Сибига

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Заместитель главы МИД Украины Андрей Сибига возглавит ведомство после отставки Дмитрия Кулебы. Об этом написал в своем Telegram-канале глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«По результатам заседания фракции наработали общую картину кадровых ротаций для усиления государства: МИД — Андрей Сибига», — отметил он.

По словам Арахамии, самого Кулебу назначат на пост главы министерства развития общин и территорий Украины. Заместителем главы офиса президента станет Ирина Верещук, которая ранее занимала пост министра реинтеграции.

Также стало известно о других назначениях. Министром юстиции будет Ольга Стефанишина, министром культуры — Николай Точицкий.

Ранее бывший украинский депутат Олег Царев заявил в беседе с 360.ru, что президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак собирают хунту для узурпации власти. По его мнению, глава государства хочет окружить себя людьми, готовыми выполнить любые его указания, включая незаконные.

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