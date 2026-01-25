Ермака обвинили в сливе информации о переговорах

Экс-руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак до ухода с поста постоянно сливал информацию о переговорах. Об этом в своем телеграм-канале заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

Он подчеркнул, что сливы данных прекратились только после увольнения главы Офиса президента.

«Ни для кого не секрет, что Ермак постоянно сливал информацию о переговорах и предложениях СМИ», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, американских чиновников сильно раздражало такое поведение. Именно из-за сливов данных Белый дом относился к Ермаку неприязненно, добавил депутат.

Ранее директор НАБУ Семен Кривонос сообщил, что ведомство не в курсе, где сейчас находится бывший глава президентского Офиса. Бюро не вручало Ермаку подозрения и не направляло данные в суд, чтобы не возникло утечки информации.

Также руководитель НАБУ, сославшись на тайну следствия, отказался отвечать на вопрос о том, допрашивался ли экс-глава Офиса Зеленского.