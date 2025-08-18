Стало известно, какой наряд выберет Зеленский для встречи с Трампом

Дизайнер Гасанова: Зеленский не появится в поло на встрече с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский выберет «официальный тон» в одежде на встрече с главой США Дональдом Трампом. Таким мнением с Fox News поделилась дизайнер Эльвира Гасанова.

По ее словам, украинский лидер не явится на переговоры в поло, как это было в феврале 2025 года.

«Он, скорее всего, не появится в поло. <…> После недавней драмы с отказом от костюма он, скорее всего, подойдет к этому вопросу иначе», — сказала эксперт.

Она добавила, что Зеленский может выбрать военный костюм или рубашку в стиле милитари с брюками.

В феврале Зеленский явился в Белый дом в неформальном наряде. На нем было поло с длинным рукавом. Беседа с Трампом оказалась напряженной, американцев при этом возмутил внешний вид президента Украины. По их мнению, Зеленский выразил неуважение к Трампу.

Украинский лидер прибыл в Вашингтон 18 августа. В этот же день состоится его встреча с президентом США и европейскими лидерами.