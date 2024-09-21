Стало известно, как разбился переданный Украине истребитель F-16

Крушение переданного ВСУ истребителя F-16 28 августа могло случиться из-за повреждения от обломков сбитой ракеты ВС РФ. Об этом сообщило издание Breaking Defence .

«Один из сценариев <…> заключается в том, что F-16 непреднамеренно пролетел сквозь облако обломков, образовавшееся в результате успешного перехвата и уничтожения одной из приближающихся российских ракет», — отметили авторы статьи.

Эти обломки, как заявил источник журналистам, могли повредить двигатель и другие части истребителя. В итоге самолет мог развалиться.

Таким образом ВСУ потеряли еще четыре истребителя, однако на это общественность не обратила внимание, потому что разбившиеся аппараты были не западного производства.

Ранее бывший сотрудник конгресса США Брэндон Вейхерт заявил, что изучение обломков переданных Украине истребителей F-16 российскими военными угрожает безопасности Североатлантического альянса. По его словам, ВС РФ может узнать технологические секреты этих самолетов.