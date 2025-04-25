Life: нацистка Пташка после плена и обмена вернулась на передовую

Украинская нацистка Катерина Полищук, более известная как Пташка, воевавшая в «Азове»*, взятая в плен на «Азовстали» и спустя несколько месяцев вернувшаяся на Украину, снова находится на передовой. Теперь — в штурмовой бригаде ВСУ в районе Красноармейска (Покровска), выяснил Life.ru .

В 2022 году, сразу после обмена, Пташку попытались сделать звездой. Поскольку Полищук училась в родной Тернопольской области по специальности академического вокала, она выступила в финале шоу «Голос страны».

Затем выступление на Софийской площади Киева в Новогоднюю ночь показали по общенациональным каналам. Ее признали одной из «30 самых перспективных молодых людей мира».

Однако вскоре интерес к Полищук пропал. Женщина попыталась вернуться на фронт, но и там ее не заметили. Сейчас она стала волонтером при 59-й бригаде ВСУ и собирает деньги на беспилотники.

До того как попасть в плен, Пташка называла себя парамедиком. Однако материалы российского следствия гласят, что на самом деле она служила снайпером и убивала мирных жителей Мариуполя, выходивших на улицу за водой или едой. Кроме того, согласно биографии, приведенной изданием, Полищук — идейная националистка, с юности посещавшая «Школу нациократии».

Ранее советник мэра Мариуполя по туризму Евгений Бодянгин рассказал, какая судьба дальше ждет завод «Азовсталь».

* Запрещенная в России террористическая организация