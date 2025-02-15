Футуризм в Мариуполе. «Азовсталь» превратят в туристический центр ДНР

Уничтоженный завод в Мариуполе станет главной туристической точкой Донбасса. В будущем это будет часть общедоступного постиндустриального парка. Его планируют превратить в место образования и развлечений, обустроить набережную и привлекать туда людей со всей страны. Автор проекта, советник мэра Мариуполя по туризму Евгений Бодянгин рассказал ведущей 360.ru Регине Ореховой подробнее, какое перерождение ожидает «Азовсталь».

«На территории города Мариуполя существует огромная площадка бывшего металлургического завода. И ни правительство региона, ни правительство Российской Федерации не видят функционирования на этой территории завода как такового, а территория достаточно большая», — отметил Бодянгин.

Он напомнил, что Мариуполь входит в Приазовье, а одним из основных видов развития экономики этой территории является туризм. Речь идет о 125 гектарах — части территории завода, которая находится на побережье Азовского моря и вдоль русла реки. На этом участке создадут постиндустриальный парк.

«Что такое постиндустриальный парк? Это парк после промышленности. Сердцем этого парка будет доменная печь, которая более-менее в состоянии. Она будет почищена. будет возможность посещать эту доменную печь как фотозону для того, чтобы посмотреть металлургию изнутри. Само сердце этого проекта, постиндустриального, — это металлургия изнутри», — подчеркнул советник мэра.

Еще на территории парка будет термальный комплекс, добавил Бодянгин. Уже нашли инвестора для обустройства гавани. Также построят развлекательные парки и создадут прогулочную зону.