Стала известна причина мощного взрыва под Киевом

В Киевской области боеприпасы взорвались при перевозке в поезде

В Киевской области прогремел взрыв в районе села Калиновка. Сдетонировали боеприпасы при перевозке по железной дороге, сообщило украинское издание «Зеркало недели» .

«В момент взрыва рядом по маршруту следовал пассажирский поезд № 73 Харьков — Перемышль. В результате взрыва была повреждена контактная сеть, что привело к аварийной остановке поезда из-за отсутствия напряжения», — говорится в публикации.

Экстренно эвакуировали сотни пассажиров в ближайшую лесополосу. На место происшествия прибыли спасатели ГСЧС.

Информация о погибших или возгорании вагонов отсутствует.

Ранее «Зеркало недели» сообщало о взрыве на нефтебазе недалеко от города Васильков в Киевской области. В публикации также отмечалось, что в регионе воздушную тревогу не объявляли.