Россия не собирается уничтожать украинский народ — Лавров

Лавров: у России нет намерений уничтожать народ Украины

Фото: РИА «Новости»

У России нет намерений уничтожать украинский народ. Украинцы — это братья и сестры россиян, сказал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном. Интервью опубликовали на сайте Tucker Carlson Network.

«Мы не говорим об истреблении чьего-либо населения. Не мы начинали эту войну… Мы предупреждали о том, что приближение НАТО к российским границам создаст проблему», — отметил Лавров.

Министр напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский делал громкие заявления о братских народах, когда не возглавлял страну. Но его мнение изменилось после вступления в должность. Когда на Украине произошел госпереворот, власти США не стали скрывать, что стоят за ним, добавил глава МИД РФ.

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