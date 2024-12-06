У России нет намерений уничтожать украинский народ. Украинцы — это братья и сестры россиян, сказал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном. Интервью опубликовали на сайте Tucker Carlson Network.
«Мы не говорим об истреблении чьего-либо населения. Не мы начинали эту войну… Мы предупреждали о том, что приближение НАТО к российским границам создаст проблему», — отметил Лавров.
Министр напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский делал громкие заявления о братских народах, когда не возглавлял страну. Но его мнение изменилось после вступления в должность. Когда на Украине произошел госпереворот, власти США не стали скрывать, что стоят за ним, добавил глава МИД РФ.
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