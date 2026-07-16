Стал известен новый премьер-министр Украины
Новым премьер-министром Украины стал Сергей Корецкий
Верховная рада Украины назначила Сергея Корецкого на пост премьер-министра. Трансляцию заседания парламента вел телеканал «Рада».
Кандидатуру Корецкого поддержали 289 депутатов. В должности он сменил Юлию Свириденко, которую отправили в отставку 14 июля вместе со всем составом правительства республики.
Ранее Корецкий возглавлял «Нафтогаз». РИА «Новости» уточнило, что новый премьер-министр является ставленником бизнесмена Тимура Миндича — ключевого фигуранта уголовного дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.
Свой пост также покинул министр обороны Украины Михаил Федоров. На этом фоне в Одессе прошел митинг, местные жители потребовали вернуть его на пост и раскритиковали главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин назвал экономическую ситуацию на Украине близкой к катастрофе.