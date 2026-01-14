НАБУ опубликовало видео с переговорами Тимошенко о подкупе нардепов

Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало аудиозапись беседы главы украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко с депутатом, во время которой они обсуждали вопрос оплаты за голосование в Верховной раде. На записи руководитель партии разговаривала практически шепотом.

Тимошенко дала депутату указания о том, как следует голосовать. Речь шла не о единичных договоренностях, а о долгом сотрудничестве, предполагающем выплаты заранее.

Депутаты Рады должны были получать инструкции по голосованию, а в некоторых случаях — по содержанию или воздержанию от участия. Дело касалось не только законопроектов, но и кадровых назначений. В конце ролика Тимошенко сидела за столом, а силовики пересчитывали деньги.

Об обысках в офисе Тимошенко стало известно сегодня ночью. Ее заподозрили в подкупе нардепов. Статья, по которой могут привлечь главу партии, предусматривает наказание в виде 10 лет тюрьмы. Сама Тимошенко отрицает выдвинутые обвинения. По ее словам, обыски начались из-за «политического заказа».