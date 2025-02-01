США заставят победителя выборов на Украине начать переговоры с Россией

Команда президента США Дональда Трампа хотела бы, чтобы победитель выборов на Украине инициировал переговоры с Россией и заключение долгосрочного договора. Об этом сообщило агентство Reuters.

Также в Белом доме обсуждают, нужно ли давить на стороны украинского конфликта, чтобы они заключили перемирие перед оформлением мирного соглашения.

«Если президентские выборы на Украине состоятся, победитель мог бы взять на себя ответственность за переговоры о долгосрочном договоре с Москвой», — подчеркнули в материале.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог ране заявил, что в случае прекращения конфликта Украина обязана провести президентские выборы до конца 2025 года.

Источники агентства в Белом доме заявили, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине еще не готов. Кроме того, его администрация официально не обращалась к украинским властям с просьбой о проведении президентских выборов до конца года.