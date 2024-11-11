США заподозрили в планах вбросить инициативу о выборах на Украине

СВР: Белый дом запланировал в 2025 году вбросить инициативу о выборах на Украине

Американское руководство изучает возможность проведения президентских и парламентских выборов на Украине на фоне боевых действий с ВС России. Об этом со ссылкой на данные Службы внешней разведки сообщило РИА «Новости» .

По данным СВР, Белый дом собирается через подконтрольные украинские структуры вбросить в 2025 году инициативу о выборах. Кандидатов в лидеры Украины будет согласовывать Госдеп, отметили в разведведомстве.

В СВР добавили, что Белый дом планирует создать партию, которая будет вести проамериканский политический курс в ходе избирательной кампании.

«По замыслу госдепартамента, такая политическая сила должна пройти в состав Верховной рады и стать важным элементом системы сдержек для любого украинского лидера», — отметили в ведомстве.

Ранее СВР получила сведения, указывающие на прямое участие США и Великобритании в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Глава ведомства Сергей Нарышкин указал на то, что теракт устроили профессиональные диверсанты из стран Запада.