Соединенные Штаты за прошлый год получили рекордную выручку с продажи военной техники на фоне украинского конфликта. Подробности написало издание Ouest-France.
По информации издания, американский ВПК в 2024 году обогатился на 318,7 миллиарда долларов, что на 29% больше размера выручки предыдущего года.
Существенную часть выручки составили продажи техники другим странам, которые передали свою военную технику Украине. В 2025 году прогнозируется сохранение темпов прибыли.
На прошлой неделе ВСУ получили новую партию американского оружия. Военную технику и боеприпасы доставили на самолете в Польшу, а затем переправили на Украину. Польский город Жешув стал ключевым логистическим центром для ВСУ.
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