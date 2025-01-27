США в 2024 году получили рекордную выручку с продажи военной техники

Соединенные Штаты за прошлый год получили рекордную выручку с продажи военной техники на фоне украинского конфликта. Подробности написало издание Ouest-France .

По информации издания, американский ВПК в 2024 году обогатился на 318,7 миллиарда долларов, что на 29% больше размера выручки предыдущего года.

Существенную часть выручки составили продажи техники другим странам, которые передали свою военную технику Украине. В 2025 году прогнозируется сохранение темпов прибыли.

На прошлой неделе ВСУ получили новую партию американского оружия. Военную технику и боеприпасы доставили на самолете в Польшу, а затем переправили на Украину. Польский город Жешув стал ключевым логистическим центром для ВСУ.