ВСУ получили новую партию оружия из США. Военную технику и боеприпасы доставили на самолете в город Жешув в Польше, а затем отвезли на Украину, заявил РИА «Новости» сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Поступила оперативная информация о доставке на постукраинское пространство, подконтрольное режиму [президента Владимира] Зеленского, новой партии оружия из США», — рассказал он.

Рогов уточнил, что польский город Жешув стал ключевым логистическим центром для ВСУ.

По его словам, Белый дом по распоряжению предыдущего президента США Джо Байдена отправил на Украину много оружия. Рогов выразил надежду, что новый американский лидер Дональд Трамп прекратит помогать украинским боевикам.

Ранее новый глава США поручил спецпосланнику Киту Келлогу в течение 100 дней урегулировать конфликт на Украине. Газета The Wall Street Journal усомнилась в том, что дипломату удастся выполнить эту задачу.