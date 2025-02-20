США прекратили продажу оружия Украине, заявили в Раде

Официально о таких мерах Белый дом не сообщал. Костенко заявил, что приостановка продажи оружия началась, «по его информации», источников этих данных депутат не назвал.

Глава оборонного комитета добавил, что компании, которые должны были передавать оружие, ждут разрешения от администрации президента США Дональда Трампа. Пока решения по данному вопросу нет.

«И все ждут, будет ли это решение, чтоб хотя бы за деньги поставлять сюда оружие», — объяснил Костенко.

Украина переставала получать оружие со стороны США и в прошлом году. На тот момент ситуация была обусловлена исчерпанием средств от конгресса на такие цели.

В четверг, 20 февраля, в Киев на встречу с Зеленским прилетел спецпредставитель президента США Кит Келлог. Пресс-конференцию по итогам беседы отменили. В тот же день американский вице-президент Вэнс указал, что Трамп не исключает ничего, что может привести к завершению конфликта на Украине.