США предложили Украине 15-летние гарантии безопасности

Украина получила от Соединенных Штатов предложение о 15-летних гарантиях безопасности, заявил президент Владимир Зеленский. Его слова привело издание «Страна.ua».

Одновременно с этим украинский лидер заявил, что государство хотело бы получить гарантии минимум на 30 или 50 лет.

Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности и выразил надежду на завершение конфликта в 2026 году. После встречи с госсекретарем США Марко Рубио он собирается поговорить со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером по поводу мирных переговоров.

Бывший британский дипломат Ян Прауд ранее заявил, что Зеленский придумал план побега из страны.