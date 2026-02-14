Президент Украины Владимир Зеленский подготовил вариант побега из страны. Об этом написал бывший британский дипломат Ян Прауд в статье для Strategic Culture .

По его мнению, европейские лидеры пытаются избежать политической расплаты, которая ждет их, когда избиратели осознают, что им лгали.

Прауд также задался вопросом, кто захочет голосовать за Мерца, Макрона, Туска, Стармера и других, когда станет ясно, что эти политики обманули народ Европы, втянув его в конфликт на Украине.

«Зеленский же задается вопросом, куда ему бежать, когда его время истечет. Возможно, в Майами», — заявил автор статьи.

Он добавил, что Брюссель и Киев не могут позволить себе продолжение боевых действий, а регулярное финансирование Украины усиливает политические разногласия в Европе. Именно это мешает европейским лидерам признать поражение в украинском конфликте, потому что с начала противостояния они убеждали своих граждан, что Киев обязательно победит.

Тем временем в окружении украинского президента тоже не все спокойно. Журналисты заявили, что между Зеленским и его приближенными произошел раскол из-за позиции по Донбассу.