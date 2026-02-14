На Западе заявили, что Зеленский продумал план побега с Украины
Дипломат Прауд: Зеленский продумал, куда бежать с Украины, возможно, в Майами
Президент Украины Владимир Зеленский подготовил вариант побега из страны. Об этом написал бывший британский дипломат Ян Прауд в статье для Strategic Culture.
По его мнению, европейские лидеры пытаются избежать политической расплаты, которая ждет их, когда избиратели осознают, что им лгали.
Прауд также задался вопросом, кто захочет голосовать за Мерца, Макрона, Туска, Стармера и других, когда станет ясно, что эти политики обманули народ Европы, втянув его в конфликт на Украине.
«Зеленский же задается вопросом, куда ему бежать, когда его время истечет. Возможно, в Майами», — заявил автор статьи.
Он добавил, что Брюссель и Киев не могут позволить себе продолжение боевых действий, а регулярное финансирование Украины усиливает политические разногласия в Европе. Именно это мешает европейским лидерам признать поражение в украинском конфликте, потому что с начала противостояния они убеждали своих граждан, что Киев обязательно победит.
Тем временем в окружении украинского президента тоже не все спокойно. Журналисты заявили, что между Зеленским и его приближенными произошел раскол из-за позиции по Донбассу.