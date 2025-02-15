США потребовали от Украины жесткий договор по ресурсам

США потребовали от Украины «очень жесткий» договор по передаче контроля над ресурсами страны для приватизации части украинской экономики. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

«Утром в субботу все проснулись и пока не поняли, что вчера произошло. Вице-президент США Вэнс объявил новую эру взаимодействия США и Европы. По нашим ресурсам будет жесткий договор с США, есть намеки о приватизации частей нашей экономики», — написал он.

Гончаренко* подчеркнул важность финансирования ВСУ, сохранения армии и развития экономики в рамках предоставляемой Великобританией поддержки. По его мнению, для Украины ситуация сложилась очень сложная.

Накануне западные СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать документ о передаче 50% прав на еще не добытые ресурсы в стране.

*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.