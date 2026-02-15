США понизили статус Украины в перечне своих интересов

Госсекретарь США Марко Рубио встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности, чтобы продемонстрировать понижение его статуса. Об этом журналист и депутат Верховной рады Александр Дубинский написал в телеграм-канале .

Он напомнил, что раньше Зеленский считал возможным встречаться на международных площадках с премьерами и президентами. Но Рубио поговорил с главой киевского режима неформально, между встречами в графике.

«Это демонстрационное понижение статуса Украины в перечне интересов США», — сделал вывод Дубинский.

Депутат обратил внимание, что беседу можно рассматривать как указание: для встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом, в том числе по гарантиям безопасности, нет оснований.

Ранее Дубинский предрек Зеленскому судьбу венесуэльского лидера Николаса Мадуро.