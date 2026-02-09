Дубинский: Зеленского отстранят от власти при отказе от условий США по Донбассу

Президента Украины Владимира Зеленского ожидает судьба венесуэльского лидера Николаса Мадуро, если он не согласится на условия главы Белого дома Дональда Трампа по Донбассу и Запорожской АЭС. Об этом в телеграм-канале написал журналист и депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По его словам, если глава киевского режима не согласится на условия Трампа, согласованные с президентом России Владимиром Путиным, по Донбассу и ЗАЭС, то его отстранят от власти, как президента Венесуэлы.

«Не зря же я его называю зедуро — думаю, что все так и закончится», — подчеркнул украинский парламентарий.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал Зеленского не следовать «повестке Путина», не уточнив при этом, что подразумевает под этими словами. Так градоначальник отреагировал на критику относительно подготовки украинской столицы в текущей ситуации, связанной, в частности, с проблемами в энергоснабжении города.