США отказали Украине в продлении ленд-лиза

Посол Маркарова: конгресс США не стал продлевать ленд-лиз Украине

Палата представителей конгресса США отказалась включать положение о лендлизе для военных нужд Украины в законопроект военного бюджета на следующий год. Об этом в соцсети Facebook* заявила украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова.

Она рассказала, что посольство «активно адвокатировало» идею о ленд-лизе для защиты демократии на Украине, но в конгрессе не стали поддерживать это положение.

«В консолидированном тексте законопроекта соответствующее положение не включено», — подчеркнула дипломат.

Маркарова добавила, что украинское диппредставительство продолжит работать над сохранением этого механизма.

Ранее избранный президент Дональд Трамп предложил предоставить Украине ленд-лиз на 500 миллиардов долларов. Глава МИД России Сергей Лавров назвал эту идею «подходом бизнесмена». Он объяснил, что Украине в этом случае придется долгие годы расплачиваться с США.