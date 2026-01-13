Срыв голосования в Раде оставил Украину без министров обороны и энергетики

Верховная рада сорвала назначения Шмыгаля и Федорова на новые должности

Кандидаты на посты министра обороны Украины и первого вице-премьера и министра энергетики Михаил Федоров и Денис Шмыгаль не получили достаточного количества голосов депутатов Верховной рады. Об этом сообщил «РБК-Украина» .

За назначение на пост министра обороны Федорова проголосовали всего 206 парламентариев при проходном кворуме в 226 голосов.

Кандидатуру Шмыгаля поддержали 210 депутатов, чего также оказалось недостаточно.

После провала голосования спикер парламента объявил о перерыве заседания.

Сегодня же большинством голосов рада приняла отставку Шмыгаля с поста министра обороны Украины, а также уход с поста первого вице-премьера и министра цифрового развития Михаила Федорова.

Пока оба бывших члена украинского кабмина остались безработными до окончательного голосования депутатов.