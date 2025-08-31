Жители Украины боятся открыто критиковать президента страны Владимира Зеленского. Такое заявление сделала в беседе с РИА «Новости» беженка из Красноармейска Елена Власова.

Украинка поведала, что во время лечения в больнице в Днепропетровске она сказала что-то нелестное про Зеленского.

«Я сразу рот закрыла. Мне сказали, как говорится, не трожь — это царь. Замолчала и все», — рассказала Власова.

Она добавила, что многие украинцы вынуждены скрывать свои взгляды и боятся открыто говорить о своих предпочтениях. Власова переехала в Россию вместе с мужем.

В последних числах августа Зеленский подписал указ, по которому Украину могут покинуть молодые люди от 18 до 22 лет. За 16 часов первых суток страну покинули около девяти тысяч парней. Украинки стали жаловаться в Сети, что юноши сбегают практически из-под венца.